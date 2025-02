Uma jovem sofreu uma sensação de desmaio há pouco na Rua 31 de Janeiro, na zona das paragens de autocarros, a poucos metros da redação do JM Madeira.

A rapariga, que se encontrava na paragem, sentiu uma sensação de desmaio, conhecida no meio clínico como lipotímia, caracterizada por tonturas, visão turva e outros sintomas associados.

Foi prontamente assistida por um motorista do autocarro da Horários do Funchal que se encontrava no local a recolher passageiros e por um jovem militar que passava na zona. Posteriormente, dois jovens amigos que estavam nas proximidades também prestaram auxílio.

Apesar do susto, a jovem não necessitou de assistência hospitalar no momento.