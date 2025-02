Chama-se Jerónimo Fernandes, tem 32 anos e dá a cara para concretizar o seu mais recente sonho: angariar dinheiro para uma prótese.

A história de Jerónimo é contada em nome próprio, no gofoundme, como forma de pedir ajuda para um novo recomeço.

Tudo começou no dia 26 de maio de 2023, relata o jovem, durante uma vinda a casa num fim de semana, desde a Ilha do Porto Santo, onde trabalhava como engenheiro topógrafo e fazia voluntariado como bombeiro. Nesse dia, Jerónimo sofreu um acidente de mota que mudou a sua vida.

“Tive de amputar a perna esquerda acima do joelho e também sofri múltiplas lesões graves no braço direito, que já me obrigaram a realizar quatro cirurgias desde então. Estive em coma induzido durante 14 dias, em risco de vida, e só recuperei a consciência quase dois meses depois nos cuidados intensivos. Recebi alta hospitalar no dia 13 de dezembro”, refere.

Jerónimo realça que desde o acidente tem realizado treinos intensivos de fisioterapia. “Todos os progressos que alcancei até agora são graças ao apoio incrível de profissionais dedicados e ao carinho constante da minha família. No entanto, para verdadeiramente recuperar a minha independência e qualidade de vida, necessito de uma prótese que me permitirá regressar ao trabalho e retomar os sonhos que ficaram suspensos. A prótese que preciso tem características específicas adaptadas à minha condição e custa aproximadamente 85.000€”.

Na descrição que faz do que tem sido a sua vida desde então, o jovem realça que “já passou mais de um ano desde o acidente e, até agora, ainda não recebi a prótese prometida pelo Serviço Regional de Saúde. A espera tem sido longa e difícil, tanto física como psicologicamente. Não é fácil ver todos à minha volta a seguir com as suas vidas enquanto me sinto limitado nas minhas atividades diárias”.

Assim sendo, toda a ajuda é bem-vinda e se cada um contribuir com muito pouco que seja, o resultado final pode ser o muito que Jerónimo necessita.

“Não foi fácil pedir ajuda, mas não tenho outra escolha. Do fundo do coração, peço-lhe gentilmente que me ajude o mais que puder nesta situação urgente. Ficarei profundamente grato se puder ajudar-me a ultrapassar esta fase difícil da minha vida”.

No próximo dia 8, a partir das 19h00, haverá um espetáculo de variedades no Forum Machico para angariação de fundos tendo por objetivo concretizar o sonho deste jovem.

No entanto, e para quem quiser desde já ajudar, fica então o IBAN, com o sentimento de que o pouco pode se transformar em muito:

IBAN: PT50004587004035553764725