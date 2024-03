Um jovem motociclista ficou ferido, esta tarde, na sequência de uma colisão entre uma mota e um carro na rotunda no Plaza – antigo La Vie -, no Funchal.

A vítima, socorrida pelos Sapadores do Funchal, apresentava escoriações no corpo e queixava-se de dores no ombro, tendo sido transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.