Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram acionados, por volta das 6h45 desta manhã, para prestar auxílio à associação Acreditar, localizada no Bairro do Hospital, onde ocorreu uma inundação.

Para o local foi mobilizada uma viatura e dois elementos, os quais tiveram de proceder ao fecho do contador de forma a dar por terminado o fluxo de água que, segundo apurou o JM, provocou danos materiais na associação.