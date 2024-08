Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Recorde-se que esta manhã já foi ativado o meio aéreo para apoiar o combate às chamas que se propagaram ontem às zonas altas do concelho de Câmara de Lobos, atingindo as serras do Jardim da Serra.

Segundo disse à Lusa o comandante dos bombeiros da Ribeira Brava, Sidónio Pio, o incêndio mantém-se ativo em zonas de difícil acesso.

O responsável disse ainda que uma parte do incêndio perdeu intensidade, mas ressalvou que há zonas com muita “exposição de montanha”, onde o acesso é mais difícil, e que as equipas no terreno aguardam a entrada em ação do meio aéreo, que pelas 08:20 já tinha sido ativado.

As costas Norte e Sul da Madeira, assim como as regiões montanhosas, encontram-se hoje sob aviso laranja (o segundo mais grave), devido ao tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Sob aviso amarelo está Porto Santo.