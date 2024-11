Uma idosa de 76 anos ficou ferida, esta manhã, na sequência de um atropelamento na Estrada Comandante Camacho de Freitas, junto ao ‘Super São Roque’, no Funchal.

De acordo com os Bombeiros Sapadores do Funchal, que acorreram ao local pelas 09h00, a vítima estava consciente, mas apresentava uma ferida na face e queixava-se de dores no joelho.

A mulher foi assistida no local e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.