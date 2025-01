A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e Bombeiros Voluntários Madeirenses foram ontem à tarde chamados à Nazaré, no Funchal, para socorrer uma vítima de paragem cardiorrespiratória.

As equipas de socorro prestaram os primeiros cuidados de reanimação, ao que apurou o JM, com sucesso. O homem deu entrada no Hospital Dr. Nélio Mendonça com sinais vitais.