Um homem na casa dos 50 anos sofreu uma queda quando se encontrava no interior de um estabelecimento comercial situado no Caminho das Encruzilhadas, no Funchal.

Com ferimentos na cabeça, o homem foi assistido no local por uma equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF), e encaminhado, de seguida, para o hospital Dr. Nélio Mendonça.