A Estação Salva-Vidas do Porto Moniz foi acionada esta tarde após o avistamento de um corpo a flutuar junto ao ilhéu do Porto Moniz. Tratava-se de um homem, com cerca de 30 anos, que foi auxiliado por um popular que se atirou à água para o socorrer.

À chegada ao local, a equipa do SANAS 105 resgatou ambos os indivíduos e iniciou manobras de suporte básico de vida a bordo, mantendo a assistência até ao regresso ao porto. Já no cais, a tripulação utilizou um desfibrilhador automático externo (DAE) enquanto aguardava a chegada da ambulância dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz.

A vítima foi transportada para o Centro de Saúde do Porto Moniz, onde as equipas médicas continuaram os procedimentos de reanimação. Pouco tempo depois, já na unidade hospitalar, foi confirmada a recuperação dos sinais vitais.