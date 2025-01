A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, com a colaboração da Unidade de Informação Criminal, identificou e deteve, ontem, no Funchal, um cidadão estrangeiro, de 61 anos, em cumprimento de um mandado de detenção internacional, emitido pelas autoridades venezuelanas, por suspeita da prática do crime de burla qualificada.

Segundo explica a direção nacional da PJ, em comunicado, a investigação iniciada pela polícia venezuelana, a 01 de outubro de 2023, apurou que o suspeito atuava como acionista de uma empresa hoteleira, sendo o responsável pela divulgação e publicidade do referido hotel.

“Valendo-se desse estatuto, recebeu indevidamente cerca de 400 mil dólares e desviou fundos que não foram declarados à empresa, causando-lhe danos materiais.

O detido irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para os ulteriores termos do processo de extradição e eventual aplicação de medida de coação”, lê-se na informação veiculada pela PJ.