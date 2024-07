Um homem morreu, esta manhã, após ter caído do quarto andar de um prédio situado na Travessa do Torreão, no centro do Funchal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a PSP foram alertados pouco depois das 10h00 desta segunda-feira, mas quando chegaram ao local já nada pôde ser feito uma vez que o indivíduo já se encontrava cadáver.

[texto atualizado para corrigir número do andar]