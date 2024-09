Aconteceu, ontem à tarde, uma colisão na Estrada Monumental, no Funchal, envolvendo um automóvel ligeiro e uma mota.

Do sinistro, resultou um ferido ligeiro, neste caso o motociclista. Apresentava escoriações e foi assistido no local por uma equipa de emergência pré-hospitalar dos Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF), que o transportaram de ambulância até o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.