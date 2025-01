Aconteceu esta madrugada, por volta da 01h00, um acidente, ao que tudo indica um capotamento, na via rápida, mais precisamente na zona dos Viveiros, sentido Caniço - Funchal.

Do sinistro, resultou um ferido ligeiro, do sexo masculino, que foi assistido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, destacados para o local com 3 viaturas.

A vítima foi rapidamente imobilizada pelos operacionais e, após os primeiros socorros, foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.