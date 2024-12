Um homem, de 51 anos, faleceu esta noite, na rua Cidade Santos, no Funchal.

Segundo apurou o JM, a própria família iniciou as manobras de reanimação, sendo essas prosseguidas pela equipa de socorro da Cruz Vermelha.

Também a equipa da EMIR foi ativada para prestar socorro. Apesar do esforço das equipas, as manobras de reanimação foram infrutíferas, sendo o óbito declarado no local.