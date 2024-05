Um homem, com 28 anos, natural e residente no concelho de Santana, foi detido por crime de posse e uso de arma proibida.

Conforme comunicou o Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública, a detenção, efetuada durante a manhã do presente dia, foi levada a efeito pela Esquadra Policial de Santana da Divisão Policial de Machico e ocorreu na sequência de uma comunicação que dava conta da realização de disparos com recurso a arma de fogo, no aludido concelho de Santana.

O alerta imediato foi preponderante para uma célere e eficiente resposta dos polícias da Esquadra Policial de Santana, possibilitando aos mesmos na chegada ao local, identificar prontamente a situação, conseguindo intercetar e proceder à detenção do suspeito.

Na sua posse, o suspeito tinha uma arma de fogo de calibre 6,35 mm, três munições do mesmo calibre e ainda uma arma branca, tendo os objetos sido apreendidos e remetidos à ordem do processo para perícia.

É de referir que a arma não se encontra registada e manifestada, nem o seu detentor é titular de licença de uso e porte de arma de fogo.

De acordo com a mesma nota, o cidadão foi restituído à liberdade aguardando os ulteriores termos do processo mediante a Constituição de Arguido e Termo de Identidade e Residência.