Um homem, na casa dos 20 anos, foi atropelado esta manhã no local de trabalho, num conhecido armazém da Cancela, por uma viatura pesada.

Ferido no membro inferior direito o homem foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e EMIR, que após estabilizar a vítima, a encaminharam para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça. O alerta foi recebido no quartel dos BVM por volta das 9h03.