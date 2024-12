Um homem, alegadamente alcoolizado na via pública, foi assistido esta manhã pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses na Rua do Hospital Velho, no Funchal.

O indivíduo estaria prostrado no chão, situação que gerou o alarme.

Após serem ministrados os primeiros cuidados por parte de uma equipa de emergência hospitalar, o cidadão seguiu para o hospital.

O caso gerou algum aparato no local.