Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados, esta manhã, para um suposto incêndio numa casa devoluta na zona do Jardim do Amparo, no Funchal.

No entanto, na chegada, os operacionais verificaram que se tratava de um homem que estava a cozinhar dentro da casa, tendo acabado por ser um falso alarme.

Para o local foram acionadas duas viaturas com sete operacionais.