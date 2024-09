Um fogo no Curral está a obrigar a um combate por via terrestre e aérea. Segundo apurou o JM, o fogo começou na zona do Pico do Serradinho e está a consumir uma zona de mato, onde está uma unidade terrestre dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

A PSP está no local, sendo que o início da ocorrência foi já perto das 17 horas.