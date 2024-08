O incêndio da Ribeira Brava começa a passar para o concelho de Câmara de Lobos.

Do Jardim da Serra, chegaram à nossa redação fotografias, com a indicação de que o fogo estaria próximo do sítio da Corrida.

Segundo a mesma fonte, o cheiro a fumo é intenso e entre a população dizia-se que havia chamas próximo da casa da Polícia Florestal.

Marco Lobato, comandante operacional regional da Proteção Civil, confirmou que o fogo já teria passado para as zonas altas de Câmara de Lobos.