Deflagrou na noite desta sexta-feira, 16 de agosto, por volta das 22h30, um fogo em área de mato no sítio do Pico do Funcho, freguesia de São Martinho.

Para o local, foram encaminhados cinco homens e uma viatura de combate a incêndios dos Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF), que estiveram no terreno cerca de uma hora até à extinção das chamas.

Não houve registo de feridos.