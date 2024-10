Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), foram acionados esta manhã para um apartamento localizado no Canto do Muro, no Funchal, na sequência de um incêndio com origem no fogão.

Foram enviados dois veículos de combate a incêndios, um pesado e outro ligeiro, assim como uma ambulância, esta última não chegou a ser usada dado não terem resultado feridos desta ocorrência.

Os elementos da corporação destacados para o serviço procederam à ventilação do espaço.