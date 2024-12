Uma mulher ficou ferida na sequência do acidente ocorrido esta noite, na rua 5 de Outubro, junto à ponte do Bom Jesus, no Funchal.

A vítima, que terá sofrido ferimentos ligeiros, queixava-se de dores ao nível dos ombros.

Foi socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e conduzida ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.