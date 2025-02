A família do pequeno Gonçalo, diagnosticado com leucemia, já ultrapassou os 3 mil euros de angariações o que corresponde a 65% do total que ainda pretendem atingir, no caso 5 mil euros.

Para realizar uma doação, basta clicar, aqui.

São já 152 o número de doações para a família da criança que solicita ajuda para manter o sustento dos irmãos do menino, no caso mais 3 crianças, onde se inclui um bebé de 10 meses.

O pedido é fundamentado com esta fase mais difícil para a família, lembrando que o menino se encontra internado no IPO do Porto e tem mais 3 irmãos, todos menores, que precisam de sustento que a mãe, sozinha, se vê impossibilitada de atender face a esta situação repentina, com a agravante de estar sem trabalho.