Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram, ao início desta tarde, chamados a intervir num alerta de incêndio, que aconteceu numa residência no Bairro do Hospital, no Funchal.

Uma equipa de 10 operacionais dos BSF compareceu ao local e estava apoiado por três viaturas de combate a incêndios urbanos. Contudo, tudo não passou de um falso alarme dos vizinhos, já que o fumo saía de uma cozinha que tinha uma panela no fogão, entretanto esquecida pelos residentes.

Tudo não passou de um susto.