Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram acionados, por volta das 10 horas desta quinta-feira, para uma suspeita de incêndio num prédio, no Bairro da Nazaré, mais concretamente na Rua do Brasil.

Para o local foram empenhadas cinco viaturas, bem como 13 elementos da corporação, além da PSP.

Na chegada ao sítio indicado, os bombeiros depararam-se com um falso alarme, tendo a suspeita de incêndio surgido na sequência do fumo de incenso queimado que saia por uma janela.