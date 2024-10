A situação é particularmente notória na área próxima ao cemitério de Santa Cruz e na entrada para o cais de recreio, junto à Via Rápida (VR1) e à cabeceira da pista do Aeroporto da Madeira. Relatos de automobilistas e imagens captadas no local mostram viaturas de rent-a-car a ocupar até as vias de circulação, dificultando o trânsito e a passagem de peões.