Uma pessoa do sexo masculino foi ontem socorrida na zona do Almirante Reis, no Funchal, pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), na sequência de um alerta recebido.

Ao que tudo indica, a vítima estaria inconsciente, o que fez ativar os meios de socorro.

Desconhecem-se mais pormenores acerca do caso que, naturalmente, gerou algum aparato.