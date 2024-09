Duas pessoas, uma do sexo feminino e outra do sexo masculino, foram vítimas de queda esta madrugada no Caniçal.

Os casos aconteceram em horas diferentes, o primeiro dos quais pelas 2 horas da manhã e o outro já pelas 4 horas.

As vítimas foram assistidas no local por uma equipa de emergência pré-hospitalar dos Bombeiros Municipais de Machico e transportadas, depois, para o centro de saúde.