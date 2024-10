Duas utentes do Centro de Saúde do Porto Santo foram transferida para a Madeira, com o apoio da Força Aérea, da corporação de bombeiros local e da EMIR.

As pacientes tratam-se de duas mulheres de 60 e 20 anos, a necessitar de tratamento e exames complementares.

Após o transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, ambas ficaram internadas no Serviço de Urgência.