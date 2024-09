Ocorreram durante a madrugada desta segunda-feira dois sismos ao largo do arquipélago da Madeira, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O primeiro, com uma magnitude de 1.8, foi registado às 4h34 a noroeste do Porto Moniz, sendo que o segundo, a este do Porto Santo e com uma magnitude de 2.3, foi reportado às 5h44 pelo IPMA.

É de referir que os dois abalos sismos registados no mar foram de fraca intensidade, não tendo sido sentidos, naturalmente, pela população.