O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira informou, através de um comunicado enviado à redação, que procedeu à detenção de dois cidadãos do sexo masculino, com as idades de 36 e 38 anos, naturais e residentes no Funchal, pelo crime de furto a estabelecimento comercial com arrombamento.

Segundo nota da PSP, a ocorrência teve lugar na madrugada do dia 5 de março, na cidade do Funchal, na Rua das Pretas, na sequencia de uma tentativa de arrombamento da porta exterior do Centro Comercial São Pedro, após denúncia de um cidadão para as autoridades policiais.

“ A rápida reação policial permitiu identificar e deter os suspeitos acima mencionados junto à Rua 05 de Outubro, após perseguição apeada. Neste ato foi também possível recuperar um objeto em ferro, utilizado para efeitos de arrombamento”, refere a força policial.

Mais refere a PSP que ambos os detidos são reincidentes neste tipo de prática, estando um deles referenciado pela prática de pelo menos 20 crimes contra o património. Quanto a este último, dada a prova material e pericial já recolhida no âmbito de 6 crimes de furto qualificado praticados no ano passado, foi possível manter a sua detenção até apresentação à autoridade judiciária.

Após submissão a 1.º interrogatório judicial no dia de ontem foi-lhe decretada a medida de prisão preventiva.

O Comando Regional da PSP Madeira aproveita a ocasião para relembrar a importância de dar conhecimento imediato às autoridades policiais sempre que existe notícia de um crime, possibilitando assim o rápido desenvolvimento de diligências que conduzam ao sucesso das investigações, identificação dos seus autores e recuperação do produto furtado.