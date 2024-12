Aconteceu, nesta manhã de terça-feira, dois acidentes envolvendo um automóveis ligeiros na via rápida, sentido Santa Cruz - Funchal.

No primeiro caso, ter-se-á tratado de um choque, que deixou a viatura com avultados danos materiais, como mostra a imagem, sendo que não terão resultado feridos. Ao que apurou o JM, o condutor, alegadamente, não estava no local.

No segundo caso, no mesmo sentido, duas viaturas ligeiras também se envolveram num choque do qual resultaram danos materiais.