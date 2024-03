Ocorreu, ao início desta noite, um despiste, seguido de capotamento, na Estrada Regional que liga a Camacha ao Santo da Serra.

O incidente aconteceu na zona do Rochão e, ao que apurou o JM, desta ocorrência resultou um ferido ligeiro, que não necessitou de assistência hospitalar.

Nota para o aparato que se gerou no local com a presença da PSP e de elementos dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, estes últimos que se dirigiram ao teatro de operações com três viaturas.

O alerta foi dado pelas 21h00 desta terça-feira.