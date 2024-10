Um despiste ocorrido, ontem à noite, pela meia-noite, no Caminho do Corgo, na zona de Santo António, fez sair cinco viaturas dos Bombeiros Sapadores do Funchal, num total de 13 bombeiros.

De acordo com a corporação, a viatura ligeira terá batido contra os degraus de uma casa, situação que levou ao acidente.

No entanto, apesar do aparato gerado no local, não houve vítimas a registar, tendo os ocupantes do carro sinistrado recusado o transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.