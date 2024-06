Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram acionados, esta manhã, na sequência de um despiste ocorrido no Porto Novo, perto da entrada para a via rápida, no sentido Santa Cruz - Funchal.

O acidente, registado às 7h59 desta quarta-feira, provocou ferimentos numa vítima, cuja idade e sexo não foi possível apurar, que se queixava de dores no peito e, por esse motivo, foi transportada ao hospital.

A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência.