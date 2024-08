Um despiste ocorrido esta manhã, às 6h50, no miradouro da Bela Vista, perto do cemitério de Machico, deixou ferido um homem com 33 anos que seguia numa viatura ligeira.

Os Bombeiros Municipais de Machico foram acionados para o local, socorrendo a vítima, que apresentada ferimentos ligeiros. Foi depois assegurado o transporte para o Centro de Saúde de Machico.