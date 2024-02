Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram acionados esta manhã para a via rápida, na sequência de um despiste de mota, no sentido Câmara de Lobos-Funchal, na Ponte do Frades.

O alerta foi dado logo pelas 07h40. Após os primeiros socorros, a vítima, cuja idade não foi possível apurar, foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber a devida assistência médica.