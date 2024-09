Criança transportada ao hospital após colisão entre dois carros no Funchal

Duas viaturas colidiram, esta manhã, na Rotunda do Esmeraldo, no Funchal.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal saíram do quartel por às 8h07 desta segunda-feira, com quatro viaturas, para prestar auxílio aos envolvidos no acidente, mas, ao que tudo indica, não foram registados feridos.

No entanto, por uma questão de prevenção, uma criança de sete anos acabou por ser transportada ao serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.