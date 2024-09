Uma colisão em cadeia na via rápida, no túnel da Ribeira Brava, gerou esta tarde algumas complicações no trânsito.

O choque ocorreu entre três veículos ligeiros que seguiam no trajeto Funchal – Ribeira Brava.

Por precaução, uma das ocupantes, do sexo feminino, foi transportada para o centro de saúde local por demonstrar alguma ansiedade. No local, estiveram os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol.