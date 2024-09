Durante a madrugada deste sábado, um condutor embateu contra uma viatura que se encontrava estacionada no Caminho do Terço, no Funchal, e abandonou o local.

Ao que tudo indica, segundo a proprietária do veículo que se encontrava estacionado na berma, o carro que deixou danos avultados no seu será branco e “deverá estar danificado do lado esquerdo”.

O incidente ocorreu pelas 5 da manhã, sendo que a proprietária do veículo procura informações por parte de quem possa saber algo sobre o ocorrido.