Duas viaturas colidiram, há instantes, no cruzamento da Estrada do Garajau, a poucos metros do centro.

Segundo apurou o JM, a ocorrência não provocou feridos, estando, neste momento, os condutores a aguardar a chegada da PSP.

Uma vez que os veículos ficaram parados a meio da faixa de rodagem, o trânsito encontra-se muito condicionado.