Aconteceu, por volta das 4h50 desta terça-feira, uma colisão envolvendo dois veículos ligeiros de passageiros no Funchal. Mais concretamente, no acesso ao túnel da Pontinha.

Desta ocorrência, resultou um ferido ligeiro, que apresentava várias escoriações e um ferimento na testa.

A vítima foi assistida no local por uma equipa de emergência pré-hospitalar dos Bombeiros Sapadores do Funchal e, de seguida, transportada para as urgências do hospital.