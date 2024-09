Uma colisão entre uma mota e um veículo na saída da Via Rápida, em Santa Rita, causou, esta manhã, ferimentos numa jovem motociclista de 24 anos.

De acordo com os Bombeiros Sapadores do Funchal, que acorreram ao local pelas 06h50, a vítima tinha um hematoma na cabeça, uma vez que tinha perdido o capacete com a força da colisão.

A jovem, que estava consciente e orientada, foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.