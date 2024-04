Uma colisão entre uma viatura ligeira e uma mota ocorrida na Via Rápida, na zona da Boa Nova, no sentido Funchal – Santa Cruz, está a causar constrangimentos na circulação automóvel.

O sinistrou provocou um ferido, o motociclista, de 36 anos, que foi socorrido e transportado para o Hospital pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM). A vítima apresentava escoriações por todo o corpo.

O incidente ocorre precisamente numa altura em que as centenas de motas participantes do evento do Dia Nacional do Motard dirigem-se para Machico, o que não ajudou à situação. ano