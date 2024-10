Um acidente ocorrido há pouco no cruzamento entre a Rua 31 de Janeiro e a Rua do Til, no Funchal, não terá provocado vítimas, mas deixou as duas viaturas bastante maltratadas.

A colisão destruiu parte da frente de um veículo e deixou com fortes amolgadelas a traseira de outro carro. Os dois condutores estavam já fora das viaturas, numa zona onde o trânsito ficou muito congestionado.