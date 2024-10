Um choque em cadeia, envolvendo várias viaturas, teve lugar esta manhã, no Lugar de Baixo.

Do sinistro resultaram seis feridos ligeiros que foram socorridos e transportados ao serviço de urgência por três equipas de socorro, nomeadamente os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, com o auxílio dos Bombeiros da Calheta e dos Voluntários de Câmara de Lobos.

O acidente ocorreu pouco depois das 9 horas desta quinta-feira.