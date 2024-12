Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), foram ao início desta madrugada, pelas 00h30, chamados à Rua dos Tanoeiros, no Funchal, depois do alerta de um cidadão que não conseguia aceder à própria viatura por ter deixado, inadvertidamente, as chaves no interior do carro.

Com a autorização do dono, os bombeiros procederam ao corte do vidro, permitindo o acesso ao interior da viatura.

Não houve registo de feridos.

No local, estiveram uma viatura ligeira e 2 elementos.