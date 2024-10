Uma criança com 6/7 anos acabou por ficar ferido na sequência da queda de um alumínio do topo de um prédio na Rua Fernão de Ornelas.

A deterioração do alumínio e o vento forte que sopra nesta altura no local, terão estado na origem do desprendimento da placa.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados ao local e prestaram assistência à criança, transportando-a posteriormente ao hospital. A PSP também tomou conta da ocorrência.