Um casal teve de receber assistência hospitalar em consequência do despiste do automóvel em que seguiam, registado pelas 8h30 da manhã desta segunda-feira no Caminho do Comboio, cidade do Funchal.

Segundo fonte ligada ao socorro, as vítimas do sinistro, que possuem idades compreendidas entre os 50 e 60 anos, foram encaminhados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.